أكاديمية طويق تعلن عن معسكرات تقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إقامة معسكرات تقنية حضورية، لكلا الجنسين في مدينة الرياض.

وأوضحت الأكاديمية المعسكرات المتاحة :

1- معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية:

– معسكر مكثف يقدّم تجربة فريدة من نوعها بخبرة عميقة في بناء مهارات الحوسبة السحابية للمنضمين للبرنامج

2- دورة أساسيات Command-Line و Bash Scripting:

– تركز الدورة على أساسيات Command-Line وأنواع shells وعدد من المفاهيم الأساسية في Bash وطريقة كتابة Bash Scripting.

3- دورة تقنية Blockchain والعقود الذكية:

– ستتعلم من خلال هذه الدورة تقنية Blockchain، وكيفية الاستفادة منها، وأيضًا كيفية كتابة العقود الذكية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال المواقع

1- معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية:هنا

2- دورة أساسيات Command-Line و Bash Scripting:هنا

3- دورة تقنية Blockchain والعقود الذكية:هنا