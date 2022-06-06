ابن جمعة يكشف عن عوامل جذب الاستثمارات

الرياض(صدى):

كشف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا،فهد بن جمعة، عن عوامل جذب الاستثمارات.

وقال فهد بن جمعة:”جذب الاستثمارات: حجم العائد ومعدل المخاطرة، ومرونة الاقتصاد، والضرائب والحوافز، والتمويل، وجودة البنية التحتية، وتوفر البيانات”.

وتابع:”معدل نمو الأعمال والوظائف والمهارات وجودة التعليم والبحث وجودة الحياة والعلاقات التجارية ورؤية واستراتيجية وحجم السكان والوظائف والشركات”.

وكان فهد بن جمعة ذكر في تصريحات سابقة:”السياحة والترفيه أساسها توفر عوامل الجذب أي تصبح المدينة مركز للجاذبية، تجذب الزوار من أبعد مكان ممكن “المنافسة المكانية.