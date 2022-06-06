آبل تكشف عن أحدث نظام تشغيل لها ” iOS 16 “

وكالات(صدى):

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2022، والذي مقرر استمراره حتى الجمعة القادمة؛ للكشف عن برامجها الجديدة.

واستعرضت آبل خلال المؤتمر أحدث نظام تشغيل لها (iOS 16)، والذي يتضمن مركز إشعارات مُجدَّد، وقفل شاشة لأجهزة آيفون، فضلاً عن ميزات صحية جديدة، وميزات اجتماعية لـ iMessage، كما تشمل مميزات عديدة، تمكن من إضافة الويدجيت في شاشة القفل والكثير من خيارات التخصيص.

وتضمنت المميزات في نظام التشغيل: تشغيل تلفزيونات آبل TV OS، حيث يمكنها الربط بالمنزل الذكي، وتحسين على Apple Watch OS من شأنه زيادة عمر البطارية، وجهاز MacBook Air جديداً.