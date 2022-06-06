شاهد.. مختص: من السهل الوصول إلى أسباب رئيسية لحرائق الغابات في عسير 

عسير(صدى):

كشف وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، مدي إمكانية الوصول إلى أسباب حرائق الغابات في عسير التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال خالد الحرفش:” من السهل التتبع لحرائق الغابات في عسير وفق مقاييس علمية، والحصول على سبب رئيسي خاصة لافتعال الحرائق”.

وتابع:”العوامل الجوية سواء الرياح أو الأمطار ا الرطوبة تساعد في انتشار الحرائق حتى لو كان الأساس بشري أو غير ذلك”.