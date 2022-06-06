شاهد.. مختص: من السهل الوصول إلى أسباب رئيسية لحرائق الغابات في عسير
كشف وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، مدي إمكانية الوصول إلى أسباب حرائق الغابات في عسير التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال خالد الحرفش:” من السهل التتبع لحرائق الغابات في عسير وفق مقاييس علمية، والحصول على سبب رئيسي خاصة لافتعال الحرائق”.
وتابع:”العوامل الجوية سواء الرياح أو الأمطار ا الرطوبة تساعد في انتشار الحرائق حتى لو كان الأساس بشري أو غير ذلك”.
#نشرة_الرابعة | هل من السهل الوصول إلى أسباب حرائق الغابات في #عسير التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية؟ وكيل @NAUSS_SA للعلاقات الخارجية خالد الحرفش يجيب pic.twitter.com/rvgKcWsGfT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 6, 2022
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