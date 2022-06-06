صور .. بنتلي تكشف عن سيارتها الجديدة كونتيننتال GT وGTCS

وكالات(صدى):

أزالت شركة السيارات بنتلي الستار عن مجموعة إس لسيارة كونتيننتال “جي تي و جي تي سي”، والتي تأتي بتصميم رياضي فريد.

وجاءت سيارة بنتلي كونتننتال GT و GTC S خارجيا باللون الأسود اللامع والعجلات المختلفة، وشارات S على الرفارف الأمامية، وحواف المصابيح الأمامية، وأنابيب العادم الرباعية، وتضم مجموعة من العجلات مقاس 22 بوصة باللون الأسود اللامع، مع ملاقط مكابح حمراء.

فيما جاءت المقصورة الداخلية للسيارة بلونيتين للطراز S، يجمع بين تنجيد ديناميكا على عجلة القيادة، ورافعة التروس، ووسادة المقعد، ومساند الظهر، مع جلد بنتلي على مساند المقاعد، والأبواب، ولوحة العدادات، والكونسول الوسطي.

وتتوفر السيارة حصرياً مع محرك V8؛ لتجنب الالتباس مع متغير السرعة الذي يعمل بالطاقة W12 – ومحرك V8 مزدوج التربو سعة 4 ليترات ينتج 542 حصاناً (405 كيلو واط / 550 حصاناً)، وعزم دوران 770 نيوتن متر (568 رطل قدم)؛ مما يسمح بتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) لمدة 4 ثوانٍ.