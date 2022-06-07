بالصور..الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية كولومبيا بمشاركة الدوسري والشهراني

ماجد محمد(صدى):

استأنف المنتخب الوطني اليوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويستعد “الأخضر” لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الأولى أمام منتخب فنزويلا يوم الخميس القادم على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ميدانيًا، قسم المدير الفني “إيرڤي رينارد” لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كولومبيا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملعب منتجع لافينكا” بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعبان “سالم الدوسري، ياسر الشهراني” في التدريبات الجماعية.

ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا