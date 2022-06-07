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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت الجامعة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مراقب سلامة (الأحساء).
2- مساعد إداري رابع – للثانوية (جدة).
3- مساعد أمين مكتبة (جدة).
4- أخصائية تمريض (جدة).
5- مساعد أسنان (الرياض).
6- مراجع السياسات (الرياض).
7- محلل أول للسياسات والأنظمة (الرياض).
8- مساعد بحث أول (الرياض).
9- مترجم ثاني (الرياض).
10- مساعد إداري (الرياض).
11- مساعد إداري ثاني (الرياض).
12- تقني مختبر الأسنان (الرياض).
13- مساعد أبحاث (الرياض).
14- مشغل رسومات أول (الرياض).
15- مهندس ميكانيكي (جدة).
16- مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات (الرياض).
17- منسق التطوير المهني المستمر (جدة).
18- محاسب ثاني (جدة).
19- محاضر في علم التشريح (جدة).
20- داعم فني أول (جدة).
21- مساعد إداري ثالث (جدة).
22- مساعد إداري ثاني (جدة).
23- مدير مكتب (الرياض).
24- أخصائي أول معلوماتية حيوية (الرياض).
25- أخصائي نقل التقنية (الرياض).
26- فني بيطري (الأحساء).
27- محاسب ثالث (الرياض).
.. وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال الموقع


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