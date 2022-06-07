وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت الجامعة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مراقب سلامة (الأحساء).

2- مساعد إداري رابع – للثانوية (جدة).

3- مساعد أمين مكتبة (جدة).

4- أخصائية تمريض (جدة).

5- مساعد أسنان (الرياض).

6- مراجع السياسات (الرياض).

7- محلل أول للسياسات والأنظمة (الرياض).

8- مساعد بحث أول (الرياض).

9- مترجم ثاني (الرياض).

10- مساعد إداري (الرياض).

11- مساعد إداري ثاني (الرياض).

12- تقني مختبر الأسنان (الرياض).

13- مساعد أبحاث (الرياض).

14- مشغل رسومات أول (الرياض).

15- مهندس ميكانيكي (جدة).

16- مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات (الرياض).

17- منسق التطوير المهني المستمر (جدة).

18- محاسب ثاني (جدة).

19- محاضر في علم التشريح (جدة).

20- داعم فني أول (جدة).

21- مساعد إداري ثالث (جدة).

22- مساعد إداري ثاني (جدة).

23- مدير مكتب (الرياض).

24- أخصائي أول معلوماتية حيوية (الرياض).

25- أخصائي نقل التقنية (الرياض).

26- فني بيطري (الأحساء).

27- محاسب ثالث (الرياض).

.. وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال الموقع