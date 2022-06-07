فيديو..أسباب اختلاف أسعار نفس الباقة من شركة لأخرى لحجاج الداخل

مكة المكرمة(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، أسباب اختلاف أسعار نفس الباقة من شركة لأخرى بالنسبة لحجاج الداخل.

وقال هشام سعيد إن الحد الأدنى والأعلى للأسعار يعتمد على الباقة، مشيرا إلى أن أول باقة تبدأ من 10.200 وتنتهي حتى 14.300 ريال.

وأضاف: في بعض الشركات يكون هناك زيادة طفيفة، فشركات الحج من داخل المملكة تعرض عليك خدمة نقل جوي أو بري من محل إقامتك إلى المشاعر المقدسة برسوم اضافية، وهذا هو السبب الوحيد للاختلاف في الأسعار.