امرأة خائنة تتخلص من زوجها بحيلة شيطانية

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة في مصر على تنفيذ حيلة شيطانية بمساعدة عشيقها للتخلص من زوجها الذي تزوجت منه دون رغبة منها.

وكانت الزوجة قررت التخلص من زوجها، بعدما فشلت كل محاولاتها في إنهاء زواجهما، وفكرت في الاستعانة بشخص لتنفيذ خطتها.

ودشنت الزوجة صفحة على «فيسبوك»، ووضعت عليها صورة سيدة حسناء، زاعمة بأنها صورتها، مستدرجة شباب للحديث معها عبر خاصية الدردشة، حتى تعلق بها قلب الشاب العشريني.

وبات الشاب يُمني النفس في لقائها القريب، حتى طلبت منه الزوجة الحضور لشقتها لقضاء ليلة سويا، لكنها أوهمته بأن زوجها قام باغتصابها قبل الزواج وأن أسرتها أجبروه على الزواج منها، لذلك تريد أن تتخلص منه.

ولم يتردد الشاب في الموافقة على طلبها بالتخلص من الزوج، وحددا الموعد، والتقى الشاب بالزوجة التي لم يرها من قبل، زاعمة بأنها قريبة السيدة الحسناء التي ينتظرها، وأعطته أداة الجريمة ومفتاح الشقة ونفذ جريمته وفر هاربا.

وقررت المحكمة إحالة أوراق الشاب والزوجة إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.