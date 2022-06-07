مياه البحر تتحول للون الأحمر في مصر ..وخبير يكشف السبب

القاهرة(صدى):

أثار تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر في عدة شواطئ في الغردقة القلق بين مرتاديها في الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه كشف أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس الدكتور محمود حنفي، أن ذلك اللون بسبب ظاهرة المد الأحمر، وأنها تحدث نتيجة زيادة الطحالب السامة وتؤدي إلى وفيات في الكائنات البحرية.

وبين أن اللون الأحمر المنتشر في شواطئ الغردقة سببه ظاهرة تكاثر فريدة تسمى “التكاثر المكثف المتوافق”، وأن هذه مجموعة من المرجان تتكاثر في نفس اللحظة..