امرأة تطلب تطليقها بعد مغادرة زوجها الدولة

أبوظبي(صدى):

أقدم رجل من جنسية عربية، في الإمارات، على هجر زوجته ومغادرة الدولة، وذلك بعدما شكت الزوجة خيانته لها مع أخرى، ومواجهتها له بالأمر.

وأوضحت الزوجة أن زوجها، قرر هجرها ومغادرة الدولة بصحبة صديقته، ولم يعد ينفق عليها أو على ابنتيه، متسائلة هل يمكن لها أن تقيم دعوى تطليق منه، مبينة أنها لا تعرف لزوجها محل سكن في الدولة التي سافر إليها.

وأشارت إلى أن زوجها اعتاد السهر خارج البيت، والمبيت خارجه في بعض الأيام، وكان دائماً يتحجج بالعمل، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بات يقصّر في توفير احتياجات المنزل.

وأضافت أنها اكتشفت أخيراً أنه على علاقة بامرأة آسيوية غير شرعية، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة، بالنسبة إليها.