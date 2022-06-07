الجماز يعلق عى أزمة شراحيلي: نشوف شطارتكم والا على الهلال وبس!

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز على قيام إدارة نادي الشباب بقيد شكواها ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي لدى لجنة الاحتراف.

وقال الجماز في تعليق مقتضب: نشوف شطارتكم والا على الهلال وبس، في إشارة لأزمة اللاعب محمد كنو لاعب الهلال.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع شراحيلي بداية من الموسم المقبل عقب دخوله الفترة الحرة مع نادي الشباب في يناير الماضي.

يذكر أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف الهلال عن التسجيل فترتين متتاليتين وإيقاف محمد كنو 4 أشهر، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال كتعويض مالي للنصر، في قضية مشابهة.