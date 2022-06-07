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توقف قلبها مرتين.. عم الطفلة حلا يروي تفاصيل وفاتها حزنًا على والدها

توقف قلبها مرتين.. عم الطفلة حلا يروي تفاصيل وفاتها حزنًا على والدها
عادل الحربي(صدى):

روى عم الطفلة حلا المتوفاة بمحافظة المجاردة، حزناً على فراق والدها الذي توفي قبلها بساعات قليلة، تفاصيل الواقعة.

وأوضح عم الطفلة أنه بعد وفاة شقيقه، وأثناء استخراج أوراقه لإدخال جثمانه الثلاجة، تفاجأوا بحدوث هبوط بالدورة الدموية لحلا ودخلت في حالة غيبوبة وتوقف قلبها مرتين ثم توفيت، مشيرا إلى أن الفرق بين الوفاتين 5 ساعات تقريبا.

وأضاف: جهزنا أوراقهما واستلمنا الجثث، والصلاة كانت عليهم بعد العصر وقبرهما بجوار بعضهما البعض، مشيرا إلى أنها كانت أقرب أبناءه، وكانت متعلقة بوالدها تعلق “غريب” حيث لم تكن تفارقه إلا عند ذهابها المدرسة فقط مشيرا إلى أن والدتها متوفاة أيضا.

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