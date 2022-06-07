محامية تتخلى عن وظيفتها للتحدث مع الحيوانات

واشنطن(صدى):

قررت محامية أمريكية التخلي عن وظيفتها التي كانت تتقاضى منها راتبا كبيرا، يصل إلى 75 ألف دولار سنويا، وذلك في سبيل التفرع للتحدث مع الحيوانات ومعالجتهم نفسيا.

وأوضحت المحامية أنها علمت نفسها التحدث إلى الحيوانات، وهي الوظيفة التي كانت تحلم بها، وتكسب منها أموالًا أكثر مما كانت عليه من قبل.

وأشارت إلى أنها بدأت البحث عن كيفية التحدث إلى الحيوانات في سبتمبر 2020، أثناء عملها محامية عقارات بدوام كامل، وتركت وظيفتها بعد عام، لتصبح متفرغة للتواصل مع الحيوانات.

وتتقاضى المحامية السابقة، 350 دولارًا مقابل جلسة مدتها ساعة واحدة، وتقتصر جلساتها على اثنتين في اليوم لضمان أفضل قراءات الجودة.