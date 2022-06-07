تنظيف فلتر التكييف يخفض استهلاك الطاقة

وكالات(صدى):

كشفت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” عن نصائح عدة من أجل رفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وشملت النصائح مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في “اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وملاحظة أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر) زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.

وتأتي المجموعة الثانية، بعد شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)؛ لكونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.