بالصور.. تويوتا تصدر سياراتها Special Edition موديل 2023 الجديدة

طوكيو(صدى):

تستمر شركة تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عبر العديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة الشهيرة GR 86 ، ويظهر أن هذه النسخة سوف تخوض رحلة جديدة عبر إصدار خاص يحمل اللقب Special Edition موديل 2023.

وجاءت السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يتمكن من أن يضخ قوة قدرها 228 حصاناً.

وتميزت السيارة ببعض التقنيات القياسية والتجهيزات الأخرى، مثل شاشة لعرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة.

وترتكز السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع طلاء خارجي باللون البرتقالي المميز.