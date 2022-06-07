صالح الطريقي: الطائي خدم الهلال كلام غير صحيح (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي بأن الطائي ما خدم الهلال بعد فوزه على الاتحاد، خاصة أن الهلال ما كان سيستفيد في حال خسر مباراته أمام أبها.

وقال “الطريقي” خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي: “ما حد يخدم أحد يقولون الطائي خدم الهلال طيب لو ما كان فاز الهلال، وش كان سيستفيد من فوز الطائي وكذلك إن لم يفوز على الاتحاد ماذا كان سيستفيد.”