ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيف الصين لقيود كورونا

وكالات(صدى):

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعًا؛ وذلك بفعل انتعاش متوقع للطلب في الصين مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 120.27 دولار للبرميل عند الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 119.33 دولار للبرميل. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين.