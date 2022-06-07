ارتفاع غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز، إد باستيان، في مؤتمر لصناعة الطيران الأسبوع الماضي، أن الطلب فاق التوقعات، لافتًا إلى أن الأسعار هذا الصيف قد تكون أعلى بنسبة 30% عن مستوياتها قبل الوباء.

وأوضح إد باستيان، أن الطلب لم يفرق بين فئات المسافرين أو أهدافهم، إذ شهدت الصناعة طلباً مرتفعاً سواء للأعمال أو السفر الدولي، وغيرها، بينما يختلف ارتفاع أسعار تذاكر السفر حسب المنطقة، إذ تضاعف سعر تذكرة الطيران من هونغ كونغ إلى لندن بنحو 5 مرات عن مستويات ما قبل الوباء، وبلغ سعر التذكرة 5360 دولاراً، فيما بلغ سعر تذكرة الطيران بين نيويورك ولندن 2000 دولار.

وذكرت الدراسات، أسباب عدة لارتفاع الأسعار، ولا تخضع جميعها لسيطرة شركات الطيران؛ فعلى الرغم من تخفيف معظم الدول لقيود السفر الدولي، إلا أن شركات الطيران لازالت تحذر من إعادة جميع طائراتها المتوقفة عن العمل.

وقللت شركات الطيران عدد خطوطها الجوية خلال وباء كورونا، وهو ما يدفع المسافرين لحجز رحلات طيران تتضمن أكثر من رحلة ترانزيت للوصول إلى وجهاتهم البعيدة، بينما كان من الممكن قبل ذلك السفر مباشرة، وهناك عدد أقل من المقاعد لتلبية الانتعاش في الطلب، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال الأشهر الـ18 الماضية، ويمثل وقود الطائرات الآن ما يصل إلى 38% من متوسط تكاليف شركة الطيران، ارتفاعاً من 27% في السنوات التي سبقت عام 2019، فضلًا عن نقص الموظفين، بحسب “العربية.نت”.