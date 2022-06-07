هل يمكن الاكتفاء في الاستئناف بما قُدِّم أمام المحكمة الإدارية من أدلة؟

الرياض(صدى):

أوضح بندر بن سليمان الربيش رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، إمكانية الاستئناف بما قدم أمام المحكمة الإدارية من أدلة.

وقال “الربيش” إن الاستئناف ينقض الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة.

كما ذكر أن الاستئناف المقدم متى ما كان متعلقًا بطلب أو أكثر من الطلبات المقدمة أمام المحكمة الإدارية قبل إصدارها الحكم المستأنف، فإنه ينقل الدعوى الإدارية بكل ما تشتمل عليه من وقائع تتمثل في الأدلة والبيانات التي سبق تقديمها.