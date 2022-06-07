مسؤولة بشركة المياه توضح كيفية ترشيد الاستهلاك الشهري للفواتير ومنع ارتفاعها (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت خلود بن شاكر، مديرة إدارة الطلبات بشركة المياه، إن خدمة “حدد استهلاكك” تساعد على مراقبة الاستهلاك الشهري للمياه، لافتة أن شركة المياه الوطنية وضعت حد الاستهلاك مبني على متوسط استهلاكنا الشهري.

وأفادت خلود بن شاكر، خلال مقابلة على قناة “العربية”، بأن هناك رسالة تنبيهية للعميل بعد تجاوز 80% من متوسط الاستهلاك الشهري في آخر أسبوع من الشهر.

وقالت شاكر :”إذا وصلت هذي الرسالة في أول أسبوع من الشهر بعد سداد آخر فاتورة سيكون ذلك غير طبيعي ويكون لدى العميل تساؤل عن وجود تسرب أو مشاكل في خزان المياه أو في العوامة”.

وأضافت :” لو العميل اكتشف هذي المشاكل في وقت مبكر يتجنب أضراراً كبيرة”.

وحول أهداف الحملة، قالت:”الهدف من خدمة “حدد استهلاكك” تساعد على مراقبة الاستهلاك الشهري للمياه من خلال إرسال 3 رسائل تنبيهية عن تجاوز 80 % أو 100% من متوسط استهلاكنا الشهري أو 150% من استهلاكنا الطبيعي”.

وتابعت خلود بن شاكر :” تساعد الخدمة أيضا على عدم وصول فاتورة مرتفعة من دون علم مننا، وهذي الخدمة ليس لها أي علاقة في قطع خدمة المياه”.

والجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية، أطلقت حملة توعوية بعنوان “حدد استهلاكك”، بالتعاون مع المركز الوطني للكفاءة والترشيد، حيث تهدف الحملة للتوعية بالمحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك والطرق الممكنة للمستفيدين في إدارة استهلاكهم الشهري.