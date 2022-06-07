أبرز الأغذية الغنية بالماغنيسيوم لدعم صحة الجسم والدماغ

أميرة خالد(صدى):

يعد الماغنيسيوم معدن مهم للعديد من وظائف الجسم، لذا فإن تضمين الكثير من الأطعمة الغنية به في وجباتنا الغذائية أمر مهم .

تحتاج النساء الحوامل لمستويات أعلى من الماغنيسيوم، بينما يحتاج الإنسان لتناول كمية يومية تقدر بحوالي 400-420 ملغ للرجال و310-320 ملغ.

وينصح الخبراء بالحرص على تضمين الأطعمة التالية الغنية بالماغنيسيوم إلى نظامك الغذائي:

1. المكسرات:

تعتبر المكسرات مصدرًا كبيرًا للمغنيسيوم، حيث تحتوي معظم المكسرات على نسبة عالية من المعادن.

2. البذور:

تعد البذور وجبات خفيفة رائعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن لدعم وظائف الجسم الصحية، ويوصي الخبراء بمحاولة تحميص البذور لتناولها كوجبة خفيفة بدلاً من شراء البذور المحمصة والمملحة.

3. الخضراوات الورقية:

تعد الخضروات الورقية مكونًا رائعًا للعديد من الوجبات. تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة على نسبة أعلى من الماغنيسيوم ثم الخضروات.

4. البقوليات:

تعرف البقوليات في المقام الأول بأنها مصدر رائع للبروتين النباتي ثم الماغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى. تمنح البقوليات.

5. الحبوب:

ينصح الخبراء باستبدال الخبز المحمص الأبيض ببعض الخبز المحمص من الحبوب الكاملة مع زبدة الجوز لوجبة إفطار غنية بالماغنيسيوم.

6. الأسماك الزيتية:

تعد الأسماك الزيتية مصدرًا رائعًا للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة فضلاً عن كونها غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الماغنيسيوم.