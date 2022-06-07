سامسونج تعتزم إصدار هاتف ذكي قابل للطي بسعر أرخص

وكالات(صدى):

قررت شركة سامسونج العملاقة إصدار خط إنتاج جديد للهواتف القابلة للطي ولكنها أرخص في الفئة السعرية من خلال سلسلة Galaxy A-series.

وأفاد تقرير بأن الشركة تعمل على تقديم هاتف ذكي قابل للطي بسعر أرخص في السنوات القادمة، بينما تستعد سامسونج حاليا لإطلاق الجيل الرائد من هواتف Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip.

وتسعى سامسونج حاليًا على تطوير هاتف ذكي قابل للطي أرخص من الموجود في الأسواق، وسيتم إطلاقه في السوق كجزء من سلسلة Galaxy A الخاصة بالشركة.

وسيتناقص السعر تدريجيًا مع اطلاق طرازات جديدة، وفي خلال عامين ، سيصبح من الممكن لشركة سامسونج طرح هاتف ذكي قابل للطي يستهدف الفئة المتوسطة.

والجدير بالذكر جدير بالذكر أن الطلب على الهواتف الذكية القابلة للطي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة.