سامسونج تعتزم إصدار هاتف ذكي قابل للطي بسعر أرخص
قررت شركة سامسونج العملاقة إصدار خط إنتاج جديد للهواتف القابلة للطي ولكنها أرخص في الفئة السعرية من خلال سلسلة Galaxy A-series.
وأفاد تقرير بأن الشركة تعمل على تقديم هاتف ذكي قابل للطي بسعر أرخص في السنوات القادمة، بينما تستعد سامسونج حاليا لإطلاق الجيل الرائد من هواتف Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip.
وتسعى سامسونج حاليًا على تطوير هاتف ذكي قابل للطي أرخص من الموجود في الأسواق، وسيتم إطلاقه في السوق كجزء من سلسلة Galaxy A الخاصة بالشركة.
وسيتناقص السعر تدريجيًا مع اطلاق طرازات جديدة، وفي خلال عامين ، سيصبح من الممكن لشركة سامسونج طرح هاتف ذكي قابل للطي يستهدف الفئة المتوسطة.
والجدير بالذكر جدير بالذكر أن الطلب على الهواتف الذكية القابلة للطي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
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