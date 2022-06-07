بالفيديو.. قصة مسجد عداس التاريخي الذي صلى فيه الرسول

الطائف(صدى):

روى حسن حمدي مرشد سياحي، قصة مسجد “عداس” التاريخي الذي وصل فيه الرسول ﷺ في الطائف.

وقال “حمدي” في حديثه: “ارتبطت قصة المسجد برسول الله فعندما قدم الرسول إلى الطائف من أجل الدعوى وقابلوا أهل الطائف ذلك بالسخرية والعداوة واتجه الرسول إلى هذه الموقع فكان يوجد بساتين للعنب واستراح الرسول في هذه البساتين”.

وأمر أصحاب البساتين غلامهم عداس بأن يقدم للرسول طبق من العنب وقال الرسول بسم الله فاستغرب عداس فحدثه الرسول عن الإسلام فأسلم عداس في هذه اللحظة وصلى مع الرسول في هذا المكان.

وطلب “عداس’ من الرسول وضع مسجدًا له يصلي فيه فأصبح هذا المكان مصلى وأصبح عداس أول مسلم من التاريخ بالطائف، بحسب قناة “السعودية”.