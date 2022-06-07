قاض يستدرج فتاة ويغتصبها بمساعدة أصدقائه

القاهرة(صدى):

أقدم قاض مصري وصديقيه على استدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل بإحدى قرى الساحل الشمالي ثم قاموا باغتصابها.

واتفق المتهمون على استدراج الفتاة لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه.

وطلب الجاني منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق، وتوجهت الفتاة معهم على هذا الأساس.

وأقصى المتهمون الفتاة بعيدًا عن مكان خطفها مصطحبين إياها إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، فانخدعت المجني عليها بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم.

وأسقطها المتهم الأول أرضًا وشل حركتها بينما جثم عليها الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

ورفضت محكمة النقض في مصر الاستئناف اليوم وأيدت حكم الجنايات بحكم السجن المشدد 15 عامًا بحق المتهمين ليصبح الحكم نهائي لهما.