سر تأخر تجديد جافي مع برشلونة

وكالات(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، موعد حسم نادي برشلونة، مستقبل لاعبه جافي؛ حيث يعمل النادي الكتالوني بكل قوته على التجديد مع جافي، بعد أن بات على اتصال دائم مع وكلاء اللاعب.

وأوضحت التقارير، أن برشلونة لا يستبعد أن يكون هناك اجتماع جديد هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات للتجديد مع اللاعب، لافتة إلى أن السبب في عدم التجديد حتى الآن، ليس رؤية البلوجرانا ومشروع المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، حيث يرى البارسا اللاعب كمشروع عظيم، لكن السر يكمن وراء عدم الاتفاق على أرقام العقد الجديد.

وأشارت إلى أن برشلونة قدم لجافي عرض التجديد يماثل مع ما حدث من اللاعبين الشباب، مثل أروجو، لكن بيئة اللاعب لم تعط موافقتها حتى الآن؛ حيث لدى جافي بالفعل عرضًا ثابتًا من نادي برشلونة وما زالوا يدرسون ذلك. بالإضافة إلى ذلك، في بيئة لاعب كرة القدم، فهم على دراية بملفات بعض اللاعبين الذين سيأتون، في حالة فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.