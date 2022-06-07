أبل تكسف مواصفات الكمبيوتر المحمول MacBook Air

وكالات(صدى):

كشفت شركة أبل عن الكمبيوتر المحمول الجديد MacBook Air، الذي يحتوي على معالج جديد يجعله أسرع 35% من شريحة M1 السابقة.

ويتسم جهاز MacBook Pro بمقاس 13 إنشا بالتحديث الجديد، ‏13 إنش MacBook Pro‏ وكلاهما مدعوم بشريحة M2 الجديدة ليصل بأداء و قدرات شريحة M1 غير المسبوقة إلى أعلى المستويات.

ويتسم الجهاز بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 13.6 إنش، وكاميرا 1080p FaceTime HD، ونظام صوت مكون من أربعة مكبرات، وعمر بطارية يصل لغاية 18 ساعة،1 وشحن MagSafe. شريحة M2.

وتأتي شريحة M2 أيضاً لجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنشا، مع ذاكرة موحدة لغاية 24GB، وتسارع تنسيق ProRes، وعمر بطارية يصل لغاية 20 ساعة، 2 كل ذلك في تصميم فائق الصغر.

ويحتوي الجهاز على شريحة M1 Pro وشريحة M1 Max؛ لإكمال أقوى مجموعة مقدمة من أجهزة نوت بوك Mac على الإطلاق.