وزارة العدل: المحاكم العمالية عقدت أكثر من 57 ألف جلسة

الرياض(صدى):

كشفت وزارة العدل عن انعقاد أكثر من 57 ألف جلسة عمالية في جميع المحاكم والدوائر العمالية على مستوى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2022م، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة أكثر من 20 ألف حكم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال نفس الفترة بلغ أكثر من 7.5 آلاف قضية، فيما بلغت القضايا المغلقة في جلسة واحدة أكثر من 8.5 آلاف قضية، وبلغت القضايا المغلقة خلال جلستين أكثر من 5 آلاف قضية، بينما بلغت القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات أكثر من 2.3 ألف قضية.

وبينت أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمالية، بلغ 453.8 جلسة يومياً، حيث أسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية، في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز هنا.

وأتاحت وزارة العدل مؤخراً لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.