هيئة التخصصات الصحية تدفع بـ 301 مرمز طبي إلى القطاع الصحي

الرياض(صدى):

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم بـ 301 خريج وخريجة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي واحد من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقدم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن أبراهيم الشمسان، تهنئته لخريجين الدفعة الثالثة من برنامج الترميز الطبي، مشيراً إلى أهمية دورهم في المنظومة العلاجية والصحية بتحويل جميع البيانات في سجلات المريض إلى رموز يمكن من خلالها المنظومة الصحية الاعتماد عليها في بناء القرار العلاجي والصحي.

يذكر أن دور “المرمز الطبي” يتضمن مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة تُستخدم لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.