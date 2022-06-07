رئيس لجنة المسابقات: القرعة ليست لتحديد الفرق المشاركة في كأس السوبر

نواف السالم(صدى):

أكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، أن القرعة ليست لتحديد الفرق المشاركة في كأس السوبر بل لتحديد آلية المواجهات.

وأوضح “البكر” أن القرعة ليست لاختيار الفريق بل لتحديد آلية المواجهات حيث تخلف الآلية لأن هناك فريق متكرر، وذلك بحسب برنامج “المنتصف”.

وأضاف: “يمكن أن نرى بطل الكأس وبطل الدوري في المواجهة المباشرة؛ لأن هناك تكرر فريق أما إذا لم يتكرر فريق سنسير على الآلية الأولى بحيث تكون المواجهات واضحة لجميع الفرق”.