طفل ينقذ طفلة من داخل منزل مشتعل في عرعر

علي القحطاني(صدى):

أنقذ الطفل مالك الرويلي، طفلة من موت محقق خلال حريق نشب في منزل أسرتها، حيث أنه قام على الفور بتلبية نداء امرأة كانت تستغيث، وتطلب المساعدة بعد أن اشتعل منزلها.

وجازف مالك بحياته ودخل المبنى المشتعل وأخرج الطفلة منه، ثم عاد ودخل المنزل في محاولة أخرى لإنقاذ طفل آخر، ولكن لن يتمكن من انقاذه بسبب تكاثر النيران وتكاثفها.

وأفاد والد الطفل بأن الحادثة وقعت عند الساعة السابعة 7 حين كان يقوم بالعمل، في إحدى وسائل النقل وتوقّف في حي الريان بعرعر.

وقال والد الطفل :” أنه حين توقف لتناول طعام الإفطار، فوجئ بوجود دخان يخرج من منزل، بينما كانت هناك سيدة تصرخ وتقول “ابني في الداخل”.

وأضاف :” أنه في هذه اللحظة قام بالتطوع لإنقاذ طفلة صغيرة وجدها على الدرج قرب مدخل المنزل، ثم عاد إلى المطبخ لإنقاذ طفل صغير يبلغ من العمر 5 سنوات، لكنه سرعان ما خرج بسبب الدخان الذي تسبب له باختناق، توفي الطفل، ولم يتمكن أحد من الوصول إليه لإنقاذه.”

والجدير بالذكر أن المدرسة التي يدرس بها مالك قامت بتكريمه على بطولته، كما كرمه أحد رجال الأعمال، وأحد المعلمين في المدرسة والذين قدموا له مكافأة.