سيدة تكتشف كنز في أريكة

واشنطن(صدى):

عثُرت سيدة أمريكية على 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها بالمجان، عندما انتقلت إلى منزلها الجديد في ولاية كاليفورنيا، حيث كان شغلها الشاغل الحصول على أثاث بأسعار مناسبة.

وتعود تفاصيل القصة عندما قرأت أومود، إعلاناً على موقع إلكتروني يقول إنه بالإمكان الحصول على أريكة مجانا، واعتبرت ذلك فرصة مثالية للحصول على قطعة أثاث.

وأفادت أومود بأنها في بداية الأمر ظنت أنها حيلة، وبعدما أدركت أن الإعلان حقيقي، أخذت الأريكة إلى منزلها الجديد، لكن الذي لم تتوقعه أن الأريكة كانت تحتوي على كنز من الأموال المخبأة فيها.

والجدير بالذكر أن السيدة تحلت بالصدق والأمانة وأعادت المبلغ إلى صاحبه الذي كافأها بمبلغ 2200 دولار.