عادل عصام الدين: عبدالإله العمري أفضل مدافع في الفترة الحالية (فيديو)
أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن التغيير الذي حدث في الدفاع بالأمس، لا يقدر أن يقول عليه أنه المتسبب في الربك الذي حدث .
وقال “عصام الدين” خلال مداخلة على “برنامج المنتصف” :” أن عبدالإله العمري لاعب ممتاز”، لافتًا إلى أنه أفضل مدافع في الفترة الحالية.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين لـ #المنتصف: #عبدالإله_العمري أفضل مدافع سعودي في الفترة الحالية pic.twitter.com/PljcUkInWf
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) June 6, 2022
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