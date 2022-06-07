  • الثلاثاء 7 يونيو

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عادل عصام الدين: عبدالإله العمري‬⁩ أفضل مدافع في الفترة الحالية (فيديو)

عادل عصام الدين: عبدالإله العمري‬⁩ أفضل مدافع في الفترة الحالية (فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن التغيير الذي حدث في الدفاع بالأمس، لا يقدر أن يقول عليه أنه المتسبب في الربك الذي حدث .

وقال “عصام الدين” خلال مداخلة على “برنامج المنتصف” :” أن عبدالإله العمري لاعب ممتاز”، لافتًا إلى أنه أفضل مدافع في الفترة الحالية.

 


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