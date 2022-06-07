النمر: الحزن الشديد لوفاة شخص قد يسبب الوفاة المفاجئة

الرياض(صدى):

علق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على خبر وفاة الطفلة “حلا” التي توفيت حزنًا على فراق والدها.

وكتب “النمر” عبر حسابه على “تويتر”: “الحزن الشديد لوفاة شخص عزيز قد يسبب جلطة القلب والوفاة المفاجئة في بعض الحالات”.

وأضاف: “يتوقف ذلك حسب ظروفهم النفسية وهناك حالات سابقة مماثلة منشورة محليا ودولياً”.

وكانت الطفلة “حلا” البالغة من العمر 11 عامًا قد توفيت حزنًا على فراق والدها، والذي توفي قبلها بساعات بالمجاردة.

وتفاجأ أهل الطفلة بحدوث هبوط بالدورة الدموية ودخلت في حالة غيبوبة وتوقف قلبها ثم توفيت، وكان الفارق بين الوفاتين 5 ساعات.