‏بالفيديو.. وصيّة قديمة تُعيد مواطن لحرفة صنع الخنجر في بيش

علي القحطاني(صدى):

أعادت وصية قديمة المواطن سعدان الحارثي إلى حرفة صنع الخنجر في السوق الشعبي في بيش.

وأوضح المواطن، أنه يعمل في تلك المهنة منذ صغره؛ حيث كان يساعد والده في البداية وأوصاه بألا يترك المهنة بعد وفاته، لافتًا إلى أن أغلى نوع من الخناجر هو “قرن الزراف والسيفاني”.

وقال أن الأسواق الشعبية هي مصدر البسطات التي يقيمونها، مضيفًا أن “حلاوة الشغلة هذي إنها تكون في البسطات الشعبية وليس في المحلات”، بحسب تقرير “العربية”.