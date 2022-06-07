أزمة جديدة تهدد الزمالك بالحرمان من المشاركة الأفريقية

وكالات(صدى):

أوضح الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن هناك أزمة جديدة تهدد نادي الزمالك بالحرمان من المشاركة الأفريقية في الموسم المقبل.

وصرح أحمد شوبير، أن نادى الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إلا بعد تسديد غرامات مالية في عقوبة قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم.

وأشار إلى أن النادي المصري مطالب بتسديد مليون يورو في قضية محمد إبراهيم، وكذلك مليون يورو أخرى في قضية شيكابالا بسبب الفوائد والمطالبة بهذه المبالغ سريعا؛ مضيفًا: “لا بدَّ أن يسدد الزمالك هذه المبالغ قبل الـ30 من يونيو الجاري”.

وتابع: “ومعلوماتي أن مجلس الإدارة ينتظر الأموال التي سيحصل عليها من كهربا كي يسدد غرامات الفيفا، ولكن هذه الأموال لن تسدد قبل الـ30 من يونيو، وكذلك ينتظر الزمالك مبالغ صفقة مصطفى محمد”، مشددًا على أنه في حالة عدم تسديد الزمالك لهذه الغرامات ستوقع عليه عقوبات جديدة، ولن يشارك الفريق في دوري الأبطال.