استشارية: لا علاقة بين شرب الشاي الأخضر وإنقاص الوزن

الرياض(صدى):

أكدت سهى عبدالجواد استشارية الغذاء والتغذية، أنه لا علاقة بين شرب الشاي الأخضر وإنقاص الوزن، مشيرة إلى أن الشاي الأخضر يساعد على الحرق.

وذكرت “عبدالجواد” في حديثها أن الدراسات لم تثبت وجود علاقة بين شرب الشاي الأخضر وإنقاص الوزن، إلا أن الشاي الأخضر يساعد في عملية التمثيل الغذائي أو حرق الطاقة.

وأشارت إلى أن شاي الماتشا هو أحد أنواع الشاي الأخضر لكن يتم تحضيره بطريقة مختلفة، فهو مثل الشاي الأخضر في فوائده، بحسب برنامج “اليوم”.