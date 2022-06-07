الإحصاء: 5 آلاف منظمة مشمولة بمسح منظمات القطاع غير الربحي

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عمليات المسح لمنظمات القطاع غير الربحي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهادف إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج ومؤشرات الأداء في منظمات القطاع غير الربحي, إضافة إلى جمع بيانات دقيقة تساهم في تطوير منظمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليتها في دعم الاقتصاد الوطني السعودي.

وأكدت في بيان لها أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير الجهود المبذولة كافة للوصول إلى مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وموثوقية ومن ضمنها مسح منظمات القطاع غير الربحي والذي يشمل الحصر الشامل لجميع منظمات القطاع غير الربحي .

وبيت الهيئة العامة للإحصاء أنه تم حصر أكثر من (5000) منظمة بهدف إعطاء صورة واضحة عن القطاع غير الربحي من خلال مؤشرات أدائه التي تعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وفق منهجية علمية يقوم عليها المسح وتشمل أسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية للحصول على نتائج تساهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

ودعت جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للمشاركة في المسح من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في شتى المجالات من ضمنها الإحصاءات الاقتصادية إضافة إلى توفير مؤشرات حديثة عن القطاع غير الربحي للباحثين والمهتمين في القطاع غير الربحي في المملكة.