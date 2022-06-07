الإعدام لشاب قتل شخصا لا يعرفه بسبب صورة 

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، بإحالة أوراق عامل وربة منزل إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة قتل زوج السيدة.

وتعود الواقعة عندما عثر على جثة المجني عليه داخل شقة سكنية في إحدى المحافظات المصرية، وذلك بعد أن قرر الزوجة التخلص من زوجها بسبب المشاكل الزوجية.

ونشرت السيدة صورة لفتاة حسناء على صفحتها أوهمت فيها أصدقاءها بأنها هذه السيدة صاحبة الصورة، وتعرفت على شاب وطلبت منه الحضور لشقتها للتخلص من زوجها الذي أجبرت على الزواج منه بعد اغتصابها.

وحضر الشاب إلى الشقة وقتل الزوج وفر هاربا، بينما ادعت الزوجة أن لصوص داهموا الشقة وقتلوا زوجها وأوثقوها بالحبال.