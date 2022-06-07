ظاهرة فلكية غيرمسبوقة في سماء الإمارات 

أبوظبي(صدى):

حدثت ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء الإمارات أمس الاثنين، حيث رصدت صورا انفجار نجم في ظاهرة تعرف بالنوفا.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أنه تم رصد انفجار نجم من سماء الإمارات، لافتا إلى أن انفجار النجم وقع داخل مجرة درب التبانة، على بُعد 64 ألف سنة ضوئية، وأن انفجار النجم يُعرف بظاهرة “النوفا”، لكن الانفجار يشمل الأجزاء الخارجية من النجم فقط، ويحدث كل 10 سنوات.

ووفق مركز الفلك الدولي، كان العالم يترقب الظاهرة الفلكية، التي وصفها العلماء بالسبق الفلكي العالمي، الذي يحدث كل 10 سنوات، والذي يؤدي تكراره لتلاشي النجم.