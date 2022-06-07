شاهد.. حماية المستهلك: لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من حضور الاختبارات لتعثر السداد

الرياض(صدى):

قالت مديرة الاتصال في جمعية حماية المستهلك أسماء الراجح، إنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من حضور الاختبارات لتعثر السداد.

وأوضحت أسماء الراجح، أنه يجب على ولي أمر الطالب الذي منع من حضور الاختبارات لتعثر السداد بالتوجه بالشكوى لوزارة التعليم مباشرة عبر الرقم 19996.