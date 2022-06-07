المدينة المنورة (صدى):

قال الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، خالد العبدالكريم، إنه يتم استقبال المراجعين في المراكز الصحية دون موعد في المدينة المنورة.

وأوضح “العبد الكريم” كيفية استقبال المراجعين في المراكز الصحية دون موعد،حيث ذكر أنه يتم مباشرة الحالات العاجلة ومعاينته، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن من تكون حالته غير عاجلة فيتم استقباله لكن سينتظر لفترة أطول، مع إتاحة حجز موعد للمستفيدين خلال يوم أو يومين.