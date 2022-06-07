السوق المالية تحيل مخالفين إلى النيابة العامة

الرياض(صدى):

أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة (15) مشتبهاً به – ما بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها- للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد قيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التضليل نتج عنه تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية (محل الاشتباه) بمبلغ (96,180,526.30) ريال.