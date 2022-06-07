وظائف شاغرة في شركة الخطوط السعودية للتموين بجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بمحافظة جدة.

وأشارت الشركة، إلى الوظائف الشاغرة تشمل موظف مساعد بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة فأعلى، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وتضمنت الوظائف مُمثل خدمات بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إضافة إلى موظف إداري بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، و لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م.

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