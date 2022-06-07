ليفاندوفسكي يوضح  سر رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ

وكالات(صدى):

أوضح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سبب رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في آخر 10 سنوات.

وقال روبرت ليفاندوفسكي، إنه إذا كان يرغب في ترك النادي البافاري بحثا عن مال أو شغف إضافي في الحياة، قائلا من دون تردد: “شغف في الحياة”.

وأبان “ليفا” في رده على أن برشلونة الإسباني راغب في ضمه مقابل 32 مليون يورو: “في بادئ الأمر انطفأ شيء بداخلي، وهو شيء لا يمكن تجاوزه أو تعويضه”.

وأشار: “مع ما حققته بفضل بايرن وحققه بايرن بفضلي، من المستحسن إيجاد حل مقبول للطرفين وعدم اتخاذ قرار أحادي”، موضحا: “بعد 8 سنوات في صفوف (ريكورد مايستر) فإن الوفاء والاحترام أهم من الأعمال”، مصرا أنه سيترك في بايرن “أصدقاء” وليس “متعاونين”.