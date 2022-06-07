دراسة: من يأخذ قيلولة معرض للزهايمر والخرف

واشنطن(صدى):

توصلت دراسة حديثة إلى نتائج ربطت فيها بين زيادة مرات القيلولة بفرص الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصاب به عدد كبير من الأفراد.

وذكر يو لينغ، قائد الدراسة الأستاذ المساعد في الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أنهم اكتشفوا خلال دراستهم لـ 1400 شخص من كبار االسن أن من يأخذون قيلولة مرة واحدة أو أكثر من مرة في اليوم، كانوا معرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف أن نسبة إصابة الإفراد بهذا المرض ترتفع إلى 40% مقارنة بغيرهم ممن لم يأخذون قيلولة خلال النهار، مرجعا سبب ذلك إلى أن القيلولة تقلل من نصيب الفرد من النوم ليلاً، ويعني ذلك أن الدماغ يكون لها وقت أقل لتتخلص من البروتينات السامة.