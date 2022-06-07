مختص : من أكبر الأخطاء غسل الدجاج قبل الطهي لتسببه في انتقال البكتيريا (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور عبد العزيز العثمان أن غسل الدجاج قبل الطهي من أكبر الأخطاء، وذلك لأنها تتسبب في انتقال البكتيريا.

وقال العثمان :” من الأفضل أن نقوم بتنظيف الأغذية أولا ثم تبريدها، حتى لا نساعد في انتقال البكتيريا”.

وأضاف ” فيما يختص بغسل الدواجن المجمدة فمن العادات الخاطئة غسلها قبل طهيها لأنها بذلك تسهم في نقل البكتيريا”، مؤكداً على ضرورة غسل الدواجن في إناء خاص.