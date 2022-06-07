مختص : من أكبر الأخطاء غسل الدجاج قبل الطهي لتسببه في انتقال البكتيريا (فيديو)
أوضح الدكتور عبد العزيز العثمان أن غسل الدجاج قبل الطهي من أكبر الأخطاء، وذلك لأنها تتسبب في انتقال البكتيريا.
وقال العثمان :” من الأفضل أن نقوم بتنظيف الأغذية أولا ثم تبريدها، حتى لا نساعد في انتقال البكتيريا”.
وأضاف ” فيما يختص بغسل الدواجن المجمدة فمن العادات الخاطئة غسلها قبل طهيها لأنها بذلك تسهم في نقل البكتيريا”، مؤكداً على ضرورة غسل الدواجن في إناء خاص.
فيديو | د. عبد العزيز العثمان: من أكبر الأخطاء غسل الدجاج قبل الطهي لتسببه في انتقال البكتيريا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/hrFZxWskWm
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 7, 2022
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