بالفيديو.. سعد لمجرد يفاجىء الآغا بإطلالة جديدة
فاجئ المغني المغربي سعد لمجرد الإعلامي مصطفى الآغا بإطلالة جديدة ومختلفة تماما عما اعتاد على الظهور به.
وظهر سعد لمجرد وهو يرتدى زي إماراتي، ما دفع الآغا لسؤال الفنان عن سبب اختياره لهذه الزي، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “mbc”.
ورد الفنان بأن منسق الملابس الخاص به هو من اقترح هذه الملابس، فأعجبته الفكرة ونفذها، موجها التحية للشعب الإماراتي.
سعد لمجرد يفاجىء الآغا بطلة جديدة ومختلفة تماما في مقدمة حلقة صدى الملاعب#صدى_الملاعب #MBC1
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) June 6, 2022
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