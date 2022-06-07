تعرف على مواعيد النسخة الاستثنائية” من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023

وكالات(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022/2023.

وتُجرى قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس؛ لتحديد المجموعات الثمانية، وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر 2022، ودور الـ16 في 14 فبراير 2023، ثم ربع النهائي في 11 أبريل، ونصف النهائي في 9 مايو.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 6 و7 سبتمبر، والثانية يومي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تنطلق الجولة الثالثة يومي 4 و5 أكتوبر، وتقام مباريات الرابعة يومي 25 و26 من ذات الشهر، والجولة السادسة والأخيرة ستُلعب يومي 1 و2 نوفمبر.

وتجرى قرعة الأدوار الإقصائية (دور الـ16)، يوم 7 نوفمبر، بعد انتهاء دور المجموعات، حيث تقام مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 14 و15 و21 و22 من شهر فبراير، فيما تقام مباريات الإياب أيام: 7 و8 و14 و15 مارس.

وتنطلق مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر.

وتقام مبارايات نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستنطلق مباريات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر، بينما تحتضن مدينة إسطنبول التركية النهائي يوم 10 يونيو.