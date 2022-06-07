النيابة العامة تنبه لـ 5 أفعال تعد تعديًا على حقوق المؤلفين

الرياض(صدى):

نبهت النيابة العامة لخمس أفعال تعتبر تعديًا على حق المؤلفين الذين ينشرون مصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها.

وأكدت أنه يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح للآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

ونوهت بأنه يعتبر مؤلفا للمصنف السمعي والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف مثل مؤلف النص، وواضع السيناريو، وواضع الحوار، والمخرج، والملحن.